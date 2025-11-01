◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、７３位で出た２０２１年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算３アンダーの３１位で予選通過を決めた。首位とは８打差。前半の１６番で約７０センチに寄せて初バーディー。予選通過圏内へ２打及ばない１オーバーの６４位で折り返した