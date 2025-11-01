2025JリーグYBCルヴァンカップを制したサンフレッチェ広島のFWジャーメイン良が、勝利の喜びを語った。柏レイソルと対戦した広島は、25分に中野就斗のロングスローに荒木隼人が頭で合わせて先制すし、38分に東の直接フリーキックでリードを広げる。そして、前半終了間際、再び中野のロングスローから佐々木翔が頭で繋ぐと、ジャーメインが押し込んで3点目を奪い、3−1で勝利した。試合後、自身初のリーグカップ制覇に「今日