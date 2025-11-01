第3ラウンド、通算13アンダーで4位の古江彩佳＝クアラルンプール・クラブ（共同）【クアラルンプール共同】米女子ゴルフのメイバンク選手権は1日、クアラルンプールのクアラルンプール・クラブ（パー72）で第3ラウンドが行われ、古江彩佳が67をマークして通算13アンダーの203で4位となった。チェ・ヘジン（韓国）が19アンダーで首位を守った。岩井明愛が通算12アンダーで7位。前日4位の山下美夢有は11アンダーの11位に後退した