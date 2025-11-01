日本自動車会議所の豊田章男会長（トヨタ自動車会長）は1日、静岡県で今月開催の自動車レースの期間中、米国で人気のレース「ナスカー」の車両が走るイベントを行うと明らかにした。米国の関税政策を背景に、日米の相互理解を促進する狙い。