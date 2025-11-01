「ロッテ秋季キャンプ」（１日、都城）紅白戦が行われ白組の１番・左翼で出場した西川史礁外野手（２２）が３打数１安打と結果を残した。１点を追う六回２死二塁の好機に打席を迎え右前打。二走・和田が山本の好返球で本塁で憤死したため同点適時打とはならなかったが、勝負強さを披露した。「１球目、外のスライダーをちょっと追いかけすぎて開きすぎていたので、しっかりと２球目は修正して入って、うまく捉えられたなと思