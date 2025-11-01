中日の柳裕也投手（３１）が１日、自身のインスタグラムを更新。真子夫人のアカウントとの共同投稿で、あらためて不倫騒動を謝罪した。２人で肩を組んで歩いている写真を添え、真子夫人が「みなさんお久しぶりですご存知の方もいらっしゃると思いますが、この度は夫の記事でお騒がせしてしまい、申し訳ございません」と騒動を謝罪。「彼は今回の件に関して、家族から厳しく叱責を受け猛省しております。そんな彼は現在『（家