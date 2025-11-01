岡田茉莉子（92）が1日、都内で開催中の東京国際映画祭・日本映画クラシックスで上映された「生誕120年成瀬巳喜男特集浮雲4Kデジタルリマスター版」上映会に登壇。近況を聞かれ「運動は、よくしております。スポーツクラブに行って、全身を動かすように…エアロビクスもやっています」と、92歳ながらエアロビで体を鍛えていると明かした。この日も、客席の間の階段を上り下りして登場するなど、元気な姿を見せた。岡田は、聴