1日午前石川県・白山市白山比竎神社の南参道で成獣のクマ一頭が目撃されました。神社での目撃は今月に入り2回目で現在も一部立ち入り規制が続いています。現場は石川県・白山市 白山比竎神社の南参道で神社によると1日午前6時過ぎ参拝者が南参道から本殿の裏の茂みへ逃げるクマ1頭を目撃したということです。目撃情報を受け神社は1日8時ごろから南参道を封鎖し警察などが現場付近をパトロールするなど対応してい