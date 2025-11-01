急速に発達している低気圧の影響で、北日本では雨や風が強まり、大荒れの天気となりました。北海道では、引き続き暴風や高波に警戒が必要です。北日本の太平洋側を、低気圧が急速に発達しながら北上しています。このため、北日本では非常に激しい雨が降り、各地で非常に強い風が吹き荒れました。北海道のえりも岬では、観測史上1位となる49.1メートルの最大瞬間風速を記録。青森・八戸でも36.5メートルを観測しました。北海道では