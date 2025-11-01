◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースが9回の大ピンチを抑え、負ければワールドシリーズ連覇の夢が途絶える一戦に勝利。選手たちが感情爆発して喜ぶ姿が話題となりました。2点リードの9回、佐々木朗希投手が死球と二塁打でノーアウト2、3塁としたところで降板。第3戦で先発したタイラー・グラスノー投手がマウンドに上がります。大ピンチの場面でグラスノー投手