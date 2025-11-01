元自民党衆院議員の杉村太蔵氏（46）が1日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西ローカル）に出演。12月末をもって廃止されるガソリン暫定税率の財源について私見を述べた。ガソリン税に上乗せされている暫定税率が12月31日をもって廃止することで与野党6党が合意。本来のガソリン税に、1リットル当たり25・1円上乗せされている暫定税率は、道路整備の財源として1974年に導入され、2009年に一般財源化し