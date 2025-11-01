中国の有人宇宙船「神舟21号」は11月1日未明、宇宙ステーションとの自立的高速ドッキングを完了し、宇宙船と宇宙ステーションとのドッキングにおける最速記録を樹立した。新華社が伝えた。「神舟21号」を搭載したキャリアロケット「長征2号F遥21」が北京時間10月31日午後11時44分、酒泉衛星発射センターから打ち上げられた。「神舟21号」は予定の軌道に入った後、同11月1日午前3時22分に、宇宙ステーションのコアモジュール「天和