くふうハヤテは1日、中村勝チーフ投手コーチが本人の意向により、今季限りでチームを退団することになったと発表した。中村コーチは球団を通じて「選手の成長を間近で見られた大変幸せな2年間は、多くの学びを得る貴重な機会となりました」とし、「一方で昨年2名輩出したチームの1つの目標でもあるドラフト指名、12球団復帰を今年は繋げられなかった事、深く責任を感じております」と反省した。「この結果を真摯に受け止め、今