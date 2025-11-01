日本シリーズのMVPに輝いたソフトバンク・山川穂高が1日、来季に向けてトレーニングを再開した。日本シリーズ終了から中1日での超速始動。報道陣にも対応し、大人気のホームランパフォーマンス「どすこい！」に終止符を打つことを明かした。自ら切り出し「どすこいはもう辞めます。野球に集中しようかなと思って。『無』でやります。めっちゃ練習して、めっちゃ練習して、今までの野球人生の中で一番練習します」と話した。西