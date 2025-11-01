１日午後２時１０分頃、福島県会津美里町赤留の県道付近で、ジョギング中の６０歳代男性がクマ２頭（体長約１・５メートル、約１メートル）に襲われ、左腕と左脇腹を引っかかれた。命に別条はないとみられる。県警会津若松署と消防によると、男性は近くの家に避難した。家の住人が１１９番し、男性は病院に搬送された。