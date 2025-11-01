スケートボード・日本選手権ストリート第１日（１日・東京ライブドア・アーバンスポーツパーク）――男子の予選は、２０２４年世界選手権王者の佐々木音憧（とあ）が８３・５４点でトップ通過した。２位は８２・４８点をマークした浜村大征、３位は７５・８１点のパリ五輪代表、小野寺吟雲（ぎんう）だった。予選には１９人が出場。１０月に行われた世界最高峰のプロツアー「ストリートリーグ」ラスベガス大会で優勝した小野寺