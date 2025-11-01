第3日、15番でショットを放つ佐藤大平。通算16アンダーで首位＝成田ヒルズCCフォーティネット・プレーヤーズカップ第3日（1日・千葉県成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）4位から出たツアー未勝利の佐藤大平が1イーグル、7バーディー、ボギーなしの62をマークし、通算16アンダーの197で単独首位に浮上した。トップからスタートした金子駆大は68で回り、吉田泰基、小斉平優和とともに3打差の2位。石川遼がさらに2打差の5位で続