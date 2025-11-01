千葉市で、工事現場の足場が崩れる事故があった。10月31日夜、千葉市緑区の駐車場で「強風で工事中の鉄骨や壁が崩れ落ちている」と消防に通報があった。高さ30m、横幅20mの足場が崩れたとみられている。けが人は確認されていない。当時、千葉県内には竜巻注意情報が発表されていて警察は強風で崩れたとみて調べている。