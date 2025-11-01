女優の吉岡里帆が１日、都内で「第３回東京インディペンデント映画祭」に登場した。「次世代の映画監督を育成する」をモットーに２０２２年に誕生した同映画祭。３回目を迎える今回は４作品が受賞し、グランプリには「ＮＯＶＡ」（寺田悠真監督）が輝いた。寺田監督は「この作品は２０歳から上京して、助監督をやりながら出会った仲間と３年ほどかけてできた作品。これがあしがかりになればと思います」と受賞を喜んだ。特別