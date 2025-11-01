明日2日から全国的に冷たい風が吹くでしょう。強風は3日(文化の日)にかけて続く見込みです。風が収まる4日朝は冷え込みます。東京都心も暖房が欲しいくらいになるでしょう。今日1日は、北海道で記録的な強風今日1日、北海道付近に渦を巻いた雲が見られます。北海道の十勝地方では、音更町駒場で昼前に風速19.1メートルを観測するなど、統計開始の1977年以降、1位の値を更新する記録的な強風になった所がありました。明日2日から全