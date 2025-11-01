気象台は、午後4時37分に、波浪警報を羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・羅臼町に発表 1日16:37時点根室、釧路地方では、1日夜遅くまで暴風に警戒してください。釧路地方では1日夜遅くまで、根室地方では2日未明まで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□波浪警報1日夜遅くにかけて警戒ピーク時間1日夕方予想最大波高7m■釧路市音別□波浪警報1日夜遅く