「マグロ解体ショーを同時に行った最多数（複数会場）」のギネス世界記録に認定され、喜ぶ銚子丸の石井憲代表取締役社長（左から2人目）ら＝1日午後、東京都練馬区「すしの日」で知られる1日、首都圏で「すし銚子丸」などを展開する銚子丸（千葉市）が、「マグロ解体ショーを同時に行った最多数（複数会場）」のギネス世界記録に挑戦し、会場となった東京都と埼玉、千葉、神奈川3県の計71店舗全てで成功し、認定された。重さ40