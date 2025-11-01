香川県多度津町の造船会社でクレーンのフックが外れ、作業をしていた造船工の男性の下半身に重さ約1トンの天秤が落下しました。 警察によりますと、きょう（1日）午前11時半ごろ、多度津町の今治造船で、クレーンのフックに吊り下げられていた天秤のワイヤーが外れ、丸亀市の男性（28）の下半身に重さ約1トン、長さ約8メートルの天秤が落下したということです。男性は救急搬送される際、意識があったとい