飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は4日目を迎えた。11Rは先手を取って粘る26歳・吉林直都を同じ浜松の先輩、鈴木宏和（38）が3周目でかわして先頭。そのまま1着でゴールに飛び込んだ。「1（吉林）は速いですね。エンジンはいいと思うし、自信はあったが、2人（青山、吉林）の方が速い感じがした」。勝つことは勝ったが、まだ上積みが欲しそうな様子だ。「ただ、流れはいいです。タイヤもいいですね」。これ