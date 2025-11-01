大相撲の新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）が1日、福岡県須恵町の荒汐部屋に出向き、幕内・霧島（29＝音羽山部屋）や同・若元春（32＝荒汐部屋）らと8番取って6勝2敗だった。九州場所（9日初日、福岡国際センター）前で初めて相撲を取った。「久しぶりだったので、楽しかった」。頭を上げない低い姿勢から攻め込み、押し、寄りなどで力強さを発揮。「勝ち負けは関係なく、前に攻めることを意識してやったので良かったと思う」