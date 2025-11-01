タレントの峯岸みなみ（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。夫でYouTuberグループ「東海オンエア」てつや（32）の誕生日を祝った。「お誕生日おめでとう」と書き出した峯岸。10月30日に32歳の誕生日を迎えた夫を祝福した。2人の手元とバースデープレートの写真をアップ。「とにかく健康で、楽しく過ごしてね」と添えた。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「仲良い夫婦」「おめでとうございます」「素