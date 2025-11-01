第2日、18番でアプローチショットを放つ後藤未有。通算11アンダーで首位＝武蔵丘コース樋口久子・三菱電機レディース第2日（1日・埼玉県武蔵丘コース＝6690ヤード、パー72）7位から出たツアー未勝利の後藤未有が65と伸ばし、通算11アンダーの133で首位に立った。1打差2位に前週優勝の佐久間朱莉、さらに1打差の3位に神谷そらが続いた。通算8アンダーの4位は菅楓華、荒木優奈ら6人。米ツアーを主戦場とする西村優菜は5アンダー