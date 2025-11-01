◇東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第1日1回戦慶大2―5早大（2025年11月1日神宮）東京六大学野球の早大−慶大1回戦の「早慶戦」が神宮で行われ、慶大・丸田湊斗（2年＝慶応）の負傷にネットでも心配の声が挙がった。「1番・中堅」でスタメン出場した丸田は8回、飛球を追って背走したが、そのまま外野フェンスに激突して負傷交代となるアクシデントがあった。丸田は23年夏の甲子園で、慶応優勝に貢献した俊足好打の