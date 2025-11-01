東京11R・ペルセウスSはダート初挑戦の8番人気ジェイパームス（セン5＝堀、父ジャスタウェイ）が中団から5馬身突き抜けて圧勝。勝ち時計1分32秒9は従来のコースレコードを0秒6も塗り替えた。初コンビの大野は「道中モタついたが、直線であっという間に突き抜けた。初ダートでも返し馬からパワフルな動きだったし、馬場が渋ってくれたのも良かった」と振り返る。次走は未定だが、ダート戦線に大物が出現した。