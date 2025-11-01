【momose ジャズマスターモデル】（東京みじめ31歳）以前友達のストラトをフィルタートロン2発とハードテイル化に伴うビグスビー搭載等の魔改造をして紹介してもらった者です。自分の手癖の悪さから買っては売ってが酷すぎるので元々一番好きなジャズマスで一生物を探していたところこのジャズマスに会いました。デジマートで。なんか奈良の島村◯器限定カラーらしくマッチングヘッドが大好きな自分にはドンズバな仕様で一目惚