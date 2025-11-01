「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースが競り勝ち、３勝３敗。逆王手をかけた。まさかの併殺劇で幕切れとなった。九回、左翼のキケ・ヘルナンデスがヒメネスの浅い左飛に突っ込んでランニングキャッチ。そのまま二塁へ送球し、飛び出していた二塁走者のバーガーをアウトにした。二塁手・ミゲル・ロハスも難しいワンバウンド送球をキャッチ。両ベテランの勝負強さが光