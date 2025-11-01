お笑い芸人のほんこんが１日放送のＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では米トランプ大統領との日米首脳会談など行った高市早苗首相の外交デビューについて取り上げた。外交デビューを評価する声がある一方で批判の声も。米軍横須賀基地で米兵とともに拳を掲げ、ジャンプする姿に立憲民主党の蓮舫参院議員は「飛び跳ねなくても冷静な会談はできたのではないか」とＸに投稿した。ほんこん