女優吉岡里帆（32）が1日、都内で、「第3回インディペンデント映画祭」授賞式に出席した。吉岡は特別審査員を務めた。吉岡は「私にとってインディーズ映画は特別」と、10代のころから映画の世界にあこがれ、友人たちと映画を作った思い出を語った。「みんなで映画を作って、数少ない人たちだったかもしれないんですけど、いろんな方に見てもらえた機会があって、輪ができていきました。1つの作品ができると大勢の人たちが集まって