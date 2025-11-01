プロ野球ウエスタン・リーグのくふうハヤテは１日、１０選手の退団を発表した。投手では兼任コーチを務めていた元ＤｅＮＡの藤岡好明、奥田健誠、足立真彦、東海林碧波、野口渉の５選手が退団。外野手は巨人の増田大輝を兄に持つ増田将馬がチームを離れる。捕手は今季、社会人野球のＮＴＴ東日本から途中加入した野口泰司、深谷力、深草駿哉、稲田太陽の登録４選手が全員離脱することになった。球団は１１月４、５日に来季