◆全日本高校女子サッカー選手権静岡県大会▽決勝常葉大橘１―０常葉大橘（１日、草薙陸上競技場）決勝が行われ、常葉大橘が１―０で藤枝順心を破り、連覇を飾った。橘は後半３０分、ＭＦ小島あのん（３年）がゴール正面からのＦＫを直接決めて先制。藤枝順心にシュート計１０本を打たれたが、ＤＦ陣が集中力を最後まで切らさずに守り抜いた。橘は６月の県高校総体決勝で順心をＰＫ戦の末に破り、全国大会でも準優勝と好成