１１月１日の東京１１Ｒ・ペルセウスＳ（ダート１６００メートル＝１６頭立て）は、８番人気のジェイパームス（セン５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ジャスタウェイ）が、コースレコードを０秒６更新し、５馬身差をつける圧勝。ダート初戦を鮮やかに飾った。勝ちタイムは１分３２秒９（重）。道中は中団を追走。最後の直線では外へ持ち出されると、末脚が爆発。ラスト３ハロンはメンバー最速となる３４秒８を繰り出し、後続を置き去