ワールドシリーズ第6戦米大リーグ・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に3-1で勝利。3勝3敗のタイに戻し、第7戦に持ち越した。8回にリリーフ登板した佐々木朗希投手は、9回に先頭アレハンドロ・カークに死球を与え、カークはその後、負傷交代。控え捕手が最新情報を明かした。カークは9回、佐々木が投じた内角の速球が手に直撃し負傷。痛みに顔をゆがめながら一塁へ向か