広島が柏に3-1で勝利しルヴァン杯優勝国内三大タイトルの1つであるルヴァン杯は11月1日、国立競技場で決勝戦が行われ、サンフレッチェ広島が柏レイソルを3-1で下し優勝を果たした。試合後に視察に訪れたサッカー日本代表を率いる森保一監督が取材対応で「セットプレーは勝負の確率を上げる、すごい大切なこと」と試合を振り返りつつ言及した。試合は互いに3バックシステムを採用。広島がマンツーマン気味にプレスをかけていく