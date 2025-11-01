さぬきメンマ ラーメンの具材の定番「メンマ」の香川県オリジナル商品を紹介する試食会が高松市で開かれています。今回発売したのは、さぬきうどんのぶっかけだしで炊いたメンマや、県産オリーブオイルとレモン果汁をかけ合わせたメンマなど、３種類の「さぬきメンマ」です。 荒廃した竹林を整備するプロジェクトを行っている高松市の高橋石油がそこで収穫した若い竹を活用し、さぬきメンマを開発しました。