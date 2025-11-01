タレントの松本明子（59）が1日、大阪市内で行われた映画「ソーゾク」（監督藤村磨実也）の舞台あいさつに登場した。亡くなった母親の遺産分割を巡り、仲の良かった親族同士が互いに争う“争族”となってしまうという、遺産相続をテーマにしたトラブルのストーリー。一足先に公開された東京では10日連続で劇場が満員となるなど話題を呼んでおり、大阪では前日10月31日に公開がスタート。松本は「きょうは自宅からこれで！新幹