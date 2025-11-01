秋季高校野球東京大会の準々決勝2試合が行われ、関東第一が10―2の7回コールドで東海大高輪台を下し、ベスト4進出を決めた。関東第一は6回まで毎回得点。相手のミスに犠打を絡めるなど卒のない攻めで得点を重ねた。桜美林は5―1で日野を破ってベスト4入り。先発の古川大耀が9三振を奪うなど4安打1失点で完投勝利を挙げた。準々決勝残りの2試合は2日、スリーボンドスタジアム八王子で行われる。（1）成立学園―国士舘