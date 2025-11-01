◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ モンペリエは現地時間31日、男子シングルス2回戦が行われ、8強がそろいました。松島輝空選手はドイツのフランツィスカ選手に3−1で勝利。33歳のベテランを下し、準々決勝へコマを進めました。一方、張本智和選手は地元フランスのA.ルブラン選手に逆転負け。2ゲームを先取するも追いつかれ、第5ゲームは10−6とマッチポイント