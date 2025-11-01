東京からも電車で20分とアクセスも良い贅沢なロケーションに位置する「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」JR舞浜駅からはシャトルバスが運行されていてアクセスも良好。そんな「SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア」のスパエリアがリニューアル！ 「SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア」スパエリア リニューアル オープン日：2026年1月15日（木）所在地：千葉県浦安市千鳥13-20アクセス：『舞浜駅』より無料シャトルバス約5分 「