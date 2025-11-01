◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ第3日（2025年11月1日千葉県成田ヒルズCC（7137ヤード、パー71））第3ラウンドが行われ、4位から出た佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が1イーグル、7バーディー、ボギーなしの62をマークし、通算16アンダーで首位に浮上した。3打差の2位に金子駆大（23＝NTPホールディングス）、吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）、小斉平優和（27＝フリー）が並ん