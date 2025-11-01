全日本大学駅伝（熱田神宮―伊勢神宮、８区間１０６・８キロ）に出場する有力チームの監督が１日、名古屋市内で記者会見を行い、２日のレース展望やチームの状態について語った。前回大会で初優勝を果たした国学院大の前田康弘監督は、９月の出雲駅伝で連覇を達成したチームの状況について「出雲よりコンディションを１、２段階上げられた。ここ（全日本）で連覇を達成し、国学院大の存在価値や強さを発信したい」と力強く宣言