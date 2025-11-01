荒汐部屋に出稽古し、霧島（右）と相撲を取る安青錦＝福岡県須恵町大相撲九州場所（9日初日・福岡国際センター）で新関脇の安青錦が1日、場所前初の出稽古で福岡県須恵町の荒汐部屋に赴き、幕内の霧島や若元春と8番取って6勝2敗だった。ウクライナ出身で21歳の大関候補は場所前に相撲を取るのも初めてで「久しぶりで楽しかった。けがしないように調整して臨みたい」と充実した表情だった。テーマは「勝ち負けは関係なく、とに