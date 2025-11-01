■MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3−1ブルージェイズ（日本時間1日トロント、ロジャース・センター）【一覧】大谷翔平らドジャースが逆転Vへ総力戦、MLBプレーオフ日程＆結果連覇を狙うドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦で山本由伸（27）が先発登板。6回96球を投げて、被安打5、奪三振6、四死球1、失点1（自責点1）の快投でチームの勝利を手繰り寄せた。崖っぷちで踏みとどまったドジャースは