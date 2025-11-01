ÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈ¥È¥Ã¥×Ä«Èþ°¼¤¬1Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥á¥ë¡ÁÈþ¤·¤¹¤®¤¿ÃË¡Á¡×¡ÖPrayer¡Áµ§¤ê¡Á¡×¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥í¥Þ¥ó¡Ö¥Ü¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥á¥ë¡ÁÈþ¤·¤¹¤®¤¿ÃË¡Á¡×¤Ïºî¡¦±é½Ð¡¢À¸ÅÄÂçÏÂ»á¡¢ºî¶Ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥Û¡¼¥ó»á¡£µéÍ§¤¿¤Á¤«¤é¤Ò¤½¤«¤Ë¥Ü¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥á¥ë¡ÊÈþ¤·¤­¥Ö¥é¥ó¥á¥ë¡Ë¤È¤¢¤ÀÌ¾¤µ¤ì¤¿ÈþËÆ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢18À¤µªËö¤Î¥¤¥®¥ê¥¹³¬µé¼Ò²ñ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢º£¤â¡È¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤ÎÁÄ¡É