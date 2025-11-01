ピンチをしのぎきり、笑みを浮かべる山本(C)Getty Images現球界の投手史上最高契約を結んだ価値をふたたび証明した。現地時間10月31日に敵地で行われたブルージェイズでのワールドシリーズ第6戦で、ドジャースの山本由伸が先発登板。6回（96球）を投げ、5安打、6奪三振、1失点と好投。粘りの内容で流れを呼び込み、今ポストシーズン通算4勝目を挙げた。【動画】打球がフェンスとグラウンドの間に挟まったのをアピールするディ