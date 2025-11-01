81分、縦パスに抜け出した細谷真大が、寄せてくる相手DFをものともせず左足を振り抜き、ネットを揺らした。だが、奪ったゴールはこの１点だけだった。柏レイソルは11月１日、ルヴァンカップ決勝でサンフレッチェ広島と対戦。相手のロングスローと直接FKから前半だけで３失点。後半は攻勢を強め、細谷の反撃弾でさらに勢いづいたものの、最終的には１−３で敗れた。12年ぶり３度目のルヴァン制覇はならず。ただ、試合を生中継